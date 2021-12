/FOTOGALERIE/ Dva sety se na domácí palubovce rozehřívali, ve třetím favorita zaskočili a k překvapení 11. kola extraligy neměli volejbalisté Black Volley Beskydy daleko ani ve čtvrtém dějství. Osmička statečných přesto nakonec pražským Lvům v sobotu podlehla 1:3.

Zápas 11. kola extraligy volejbalistů Black Volley Beskydy - Lvi Praha 1:3. | Foto: VK Lvi Praha a ČVS

„Můžeme být nakonec rádi, že vůbec vezeme domů tři body,“ oddechl si po zápase Jakub Janouch, reprezentační nahrávač a kapitán Lvů. „Po vlažném začátku jsme se ve třetím setu, který byl bojovnější, vrátili do hry. Věřili jsme, že Prahu můžeme porazit a podle toho to taky vypadalo,“ vrátil se k průběhu duelu trenér Black Volley Jakub Salon, který měl kvůli zraněním k dispozici jen úzký kádr hráčů a na soupisce k utkání figuroval i on. Do hry však nezasáhl.