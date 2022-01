„Dnes nám na nahrávce citelně chyběl Tom Mišek. Víceméně po celý zápas jsme neměli dobře nahráno a bojovali spíš sami se sebou než se soupeřem,“ konstatoval trenér Jakub Salon, jehož jméno ani tentokrát nechybělo na zraněními a nemocemi prořídlé soupisce Beskyd. Do utkání v dresu s číslem 4 ale nezasáhl. „Byl to utrápený výkon, od začátku trošku laxní přístup, což mě mrzí po těch dvou dobrých zápasech s Kladnem a v Brně. Za mě určitě zklamání z přístupu, pak se to už těžko dohánělo,“ postrádal Jakub Salon na palubovce větší boj.