„Užil jsem si první vítězství v nové sezoně. Asi můžu jít s kluky slavit, protože jsem byl s nimi v týmu i jako hráč,“ smál se trenér Jakub Salon, jehož jméno kvůli nízkému počtu domácích volejbalistů figurovalo i na soupisce Beskyd v utkání. Na palubovce se však neobjevil, zbývající devítka hráčů to zvládla i bez jeho pomoci.

V derby domácí jasně získali hned úvodní set, ale v dalším se rozehrál ostravský univerzál Dvořák a došlo na napínavou koncovku. Tým z Frýdku-Místku nevyužil několik setbolů po zkaženém podání hostů a ti ho pak za stavu 34:33 sami zakončili. A uspěli i ve 3. sadě. Jenže Beskydy hlavně zásluhou slovenského smečaře Mečiara dokázali zápas prodloužit a od stavu 8:7 pak po skvělém podání Bendy urvat i tie-break. „Bylo to hodně těžké. občas jsme měli nevyrovnané pasáže, kdy soupeř například zatlačil servisem, ale jsem rád, že fanoušci přišli a dotáhli to s námi až do vítězného konce,“ radoval se z první výhry smečař Black Volley Jakub Motyčka.

„Byla to bitva a myslím, že ji rozhodl čtvrtý set, kdy jsme neustáli výrazně zlepšené podání domácích. Vyhráli ho a v laufu šli do tie-breaku,“ zklamaně konstatoval Tomáš Jambor, nahrávač Ostravy. „Myslím, že v každé činnosti měly Beskydy trošku navrch, jak na podání a přihrávce i v počtu dosažených bloků a úspěšnosti útočných úderů. Když to shrnu dohromady, tak vždy o malý kousek byly v celkové statistice lepší, a proto zaslouženě vyhrály,“ srovnal oba týmy Richard Vlkolinský, slovenský trenér VK Ostrava.

Extraliga volejbalistů - 3. kolo:

Black Volley Beskydy - VK Ostrava 3:2 (20, -33, -20, 20, 12)

Rozhodčí: Činátl a Kvarda, čas: 137 min., diváci: 300.

Beskydy: Provazník 5, Mečiar 29, McLain 6, Prokůpek 7, Motyčka 19, Muroň 10, libero Jelen - Benda 11. Trenér: Salon.

Ostrava: Fořt 9, Kotas 6, Dvořák 28, Jarosinski 3, Polynski 12, Jambor 3, libero Sobczak - Vancl 17, Vašíček, R. Závodský 1, Bauman. Trenér: Vlkolinský.

Další zápasy: Karlovarsko - České Budějovice 3:2 (18, -22, -24, 19, 11), Příbram - Liberec 3:0 (21, 22, 22), Lvi Praha - Brno 0:3 (-22, -20, -27), Zlín - Kladno 1:3 (-22, -18, 24, -25), Ústí n. L. - Odolena Voda 3:0 (20, 28, 21).