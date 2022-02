„Nic jsme nevypustili, teoreticky jsme stále ještě hráli o play-off. Bohužel nám počet hráčů v týmu dovolil to, co nám dovolil, nemohli jsme příliš střídat. Sice to bylo opět 0:3, ale nebyl to úplně špatný zápas,“ hodnotil duel trenér Black Volley Jakub Salon.