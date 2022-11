„Vypadalo to, že nás Liberec porazí, ale tým to nevzdal a za to mu chci poděkovat,“ radovala se z vítězství blokařka a kapitánka Frýdku-Místku Veronika Strušková. „Ukázaly jsme, že když hrajeme jako tým, tak to jde,“ dodala bývalá reprezentantka.

„Frýdek-Místek ukázal obrovskou bojovnost a vůli po vítězství, hrál odvážně,“ ocenil výkon hostů Libor Gálík, kouč Dukly.

„Celý zápas už se nesl v takové souhře, což je znamení, že jsme si konečně sedly a věděly, co máme dělat. Byla tam hluchá místa, která nás můžou mrzet, ale za mě dneska skvělý výkon,“ potěšil Alexandru Dedkovou celkový obraz hry Sokolek.

Extraliga volejbalistek - 6. kolo:

Dukla Liberec - Sokol Frýdek-Místek 2:3 (-22, 22, 16, -24, -17)

Rozhodčí: Dušek a Poláček, čas: 124 min., diváci: 174.

Liberec: Nečasová 3, Deisl, Frankevych 14, Blažková 9, P. Kojdová 5, Šulcová 4, libero Kolářová - Šotkovská 13, Lyklema 5, Kohoutová 12, Kvapilová 19. Trenér: Libor Gálík.

Frýdek-Místek: Silva de Mello 12, Shumeiko 11, Livingston 11, Strušková 15, Šmídová 8, Petrová 12, libero Teperová - Dvořáčková 1, Smýkalová. Trenérka: Alexandra Dedková.