„V prvním setu jsme ještě přihrávaly i poměrně dobře útočily. Od druhého setu to na přihrávce už bylo bohužel horší, Královo Pole nás servisem totálně zatlačilo do defenzivy, a to pak pokračovalo i v dalším setu,“ viděla Alexandra Dedková, trenérka Frýdku-Místku, největší slabinu svého týmu