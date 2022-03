„Šelmy nás výborně odblokovaly a my jsme nebyly schopné se dostat útočně přes jejich bloky. To, co jsme tam dostaly, ony vyčapaly v poli. Potom nás začaly tlačit servisem, takže jsme v podstatě neměly z čeho hrát,“ smutně konstatovala frýdecko-místecká trenérka Alexandra Dedková. Její tým v posledním kole hostí v sobotu vedoucí Liberec a Šternberk druhé KP Brno.