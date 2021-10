Další zápasy: TJ Ostrava - UP Olomouc 3:2 (22, 22, -20, -27, 11), Liberec - Prostějov 3:0 (20, 11, 20), Přerov - Šternberk 0:3 (-21, -18, -23), Šelmy Brno - KP Brno 2:3 (24, -20, 20, -21, -12).

„Po malém zkratu ve druhém setu jsme se do hry vrátily bojovně a odvážně. Teď si trochu odpočineme a v sobotu se těšíme na Liberec,“ připomenula frýdecko-místecká blokařka Michaela Hadáčková, že v sobotním 5. kole extraligy nastoupí od 19 hodin v hale dosud neporažené Dukly.

/FOTOGALERIE/ V utkání byly favoritem jejich soupeřky, volejbalistky Sokola Frýdek-Místek měly jen výhodu domácí palubovky. A to jim stačilo: ve 4. kole extraligy porazily ve čtvrtek pražský Olymp 3:1 a podruhé v sezoně zažily radost z vítězství!

