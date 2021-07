„Nebylo to tak sladké, jak by to mohlo být. Titul i pohár by byly asi příjemnější, kdybych hrál víc. Ta trošku hořká pilulka tam je,“ svěřil se třicetiletý univerzál, kterému do dvoumetrové výšky chybí pouhý centimetr. Jeho novým působištěm bude polský klub Jastrzębski Węgiel.

V Civitanově jste měl roli střídajícího hráče. Bylo to kvůli zranění nebo z rozhodnutí trenéra?

Zraněný jsem určitě nebyl, o tom bych musel vědět. Sám tomu nerozumím. Neříkám, že jsem měl pořád hrát a být v základu, ale čekal jsem, že šancí dostanu víc. Možná mi uškodil Superpohár, kde jsme trošku smolně prohráli 14:16 s Perugií. Od té doby, ne že bych byl na druhé koleji, což nechci svalovat na trenéra ani na tým, ale asi měl svou šestku, se kterou chtěl jet a dá se říct, že to vycházelo. Asi nechtěl měnit sestavu.

Sezonu jste strávil ve vysněné zemi všech volejbalistů. Jak ji hodnotíte?

Kvůli covidu byla strašně náročná organizačně, testovali nás dvakrát třikrát týdně a za sezonu jsme měli tak sto testů, i psychicky, protože jsem nehrál. Hodně mi daly tréninky s největšími hvěz᠆dami světového volejbalu v nejlepší lize na světě a v tý᠆mu, který bojuje o medaile v Champions League. Bohužel letos nám to nevyšlo, smolně jsme zahráli se Zaksou Kedzierzyn-Koźle ve čtvrtfinále. Myslím si, že kdybychom předvedli trošku lepší sport doma, postoupili jsme dál. Otázka je, jak by to bylo s covidem, protože deset dní nato jsme měli první dva pozitivní ze základu. Bůhví, jak by všechno dopadlo, třeba bychom nevyhráli titul, kdybychom v Lize mistrů postoupili přes Zaksu.

Po roce v Itálii se vracíte do Polska. Co vás vedlo ke změně?

Bohužel sezona v Itálii nebyla úplně ideální. Málo jsem hrál, takže jsem se chtěl vrátit tam, kde mě znají a znovu si vybudovat jméno a dostat se do formy. V Polsku se mi hodně líbilo. Mentalita je jako v Česku, cítil jsem se tam jako doma, proto se mi i celkem dařilo.

Místo Olsztynu, kde jste hrál předtím, budete působit v Jastrzębie. Jdete za trenérem Andreem Gardinim?

Šel jsem za podmínkami a pak se dozvěděl, že trenér prodlužuje, takže jsem byl rád, dříve jsem s ním působil. Hlavně ale vím, že je to stabilní klub. Celé čtyři roky, kdy jsem byl v Polsku, jsem v něm chtěl hrát. Jednak je to blízko do Česka, domů do Prahy to mám tři a půl hodiny, do Ostravy na nákupy, nebo se třeba projít je to jen kousek. Navíc tým má vysoké ambice, takže šlo o shodu okolností.

Český reprezentační univerzál Jan Hadrava bude v nové sezoně oblékat dres polského klubu Jastrzębski Węgiel.Zdroj: Deník/Vladimír Šťastný

Lákalo vás i to, že jde o polského mistra?

To jsem se dozvěděl až potom. Očekávání tam ale nebudou z nejnižších, takže budu rád, když budeme bojovat o titul, což je náš cíl.

Už jste nové působiště navštívil?

Halu znám, tam jsem nešel, ale byl jsem se podívat na byt a porozhlédnout se. Ještě jsme ladili podmínky mého příjezdu a další věci. Dojmy jsou super, manažerka klubu mi říkala, že do Jastrzębie jezdí i fanoušci z Čech a díky mně by teď mohli jezdit i víc.

Ostrava na začátku září hostí mistrovství Evropy. Máte radost, že se bude konat v domácím prostředí?

Všichni se na možnost hrát před českým publikem moc těšíme. A přijet by mohli i fanoušci z Polska. Doufám, že se na šampionát dobře připravíme a budeme podávat ty nejlepší výkony.

České reprezentaci se zatím moc nedařilo, v Evropské lize ze šesti zápasů vyhrála jen dva. Co týmu chybí?

Hrát dobře… (směje se) Musíme zamakat na všem, protože konkurence je strašně veliká. Týmy, které před pár lety byly o třídu dvě za námi, se nyní zvedají a vyrovnává se to. Musíme to dohnat bojovností, kvalitou hry, eliminovat chyby, dobře se připravit fyzicky i technicky a být v ideální formě.