„Byl to zápřah. Soustředit se mentálně i fyzicky je těžké,“ přiznal univerzál Jan Hadrava. „První zápas jsme měli pozdě večer, druhý jsme hráli o něco dřív a třetí zase ještě dříve, takže mezi nimi nebylo ani čtyřiadvacet hodin na regeneraci,“ připomenul nejlepší český volejbalista uplynulé sezony začátky duelů v Ostravar Aréně v pátek od 20.15, v sobotu od 19 a v neděli od 16 hodin.

„V neděli jsme nebyli ani v hale, protože by to nemělo význam. Dohodli jsme se s trenérem a měli jen ranní protažení, abychom si odpočinuli. Jinak bychom museli vstávat ani nevím v kolik. Po zápase s Běloruskem, nějakých regeneračních procedurách a večeři jsme se dostali do postele zase kolem jedenácté, půl dvanácté v noci,“ přiblížil noční program ze soboty na neděli s tím, že ho zakončili individuálním sledováním Bulharů na videu.

„Byly to náročné tři dny,“ souhlasil nahrávač Luboš Bartůněk. „Zkusíme dát síly dohromady a zase na to vlítneme,“ těšil se také na první „odpočinkový“ den.

„V pondělí asi půjdeme do posilovny, potřebujeme trochu dobít baterky a celé odpoledne budou kluci regenerovat,“ slíbil hráčům po pětisetové bitvě s Bulhary trenér Jiří Novák.

Regeneraci nutně potřebují, v úterý od 19 hodin je čeká důležitý duel s Černou Horou. „Doufám, že nebudeme jako Robin Hood, bohatým bereme, chudým dáváme, ale Montenegro jasně porazíme a půjdeme pro postup do osmifinále,“ byl bojovně naladěn Bartůněk.

Posledním soupeřem Česka bude ve čtvrtek favorizovaná Itálie, která v ostravském turnaji zatím nepoznala hořkost porážky. Jediný set ztratila v souboji s Bulharskem, které porazila 3:1. Osmifinále si z šestičlenné skupiny zahrají nejlepší čtyři celky.