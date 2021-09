György Grozer, univerzál Německa: „Bylo to těžké, zvlášť když jsme dělali tolik chyb. Byli jsme jako vždy dost nervózní. Ve druhém setu bylo Bulharsko silnější na podání a my ztratili koncentraci. Jsem rád, že jsme pracovali jako družstvo a udělali další krok.“

Cvetan Sokolov, univerzál Bulharska: „Měli jsme hodně šancí, ale využili jsme jen jednu a získali set. Pak jsme kazili lehké míče a dali šanci Němcům. Prohráli jsme si to sami, nebyl to z naší strany dobrý zápas a musíme se z toho poučit.“

Daniele Lavia, smečař Itálie: „Myslím, že klíčovými faktory výhry bylo naše podání a také bloky. Lotyšsko hrálo na tomto turnaji velmi dobře, takže jsem nečekal, že to bude tak jasné. Hráli jsme však dobře.“

Avo Keel, trenér Lotyšska: „Italové jsou velmi technické družstvo a hrají velmi rychle. My jsme rádi, že se nám vůbec podařilo postoupit do osmifinále.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.