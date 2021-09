/FOTOGALERIE/ Senzace i šok. Čeští volejbalisté poslali z mistrovství Evropy v Ostravě domů favorizovanou Francii. Olympijské vítěze z Tokia porazili v osmifinále 3:0 na sety! Teď touží stejně jako před dvaceti lety dojít do semifinále. V cestě jim dnes budou stát Slovinci, které na turnaji už jednou pokořili.

Radost českých volejbalistů po osmifinálovém utkání na mistrovství Evropy v Ostravě s Francií (3:0). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Když do toho člověk dá volejbalové srdíčko a bojovnost, může překvapit jakéhokoliv soupeře,“ jásal smečař Lukáš Vašina. „To, co jsme předváděli na hřišti, bylo neuvěřitelné. A nebýt fanoušků, tak bychom to nezvládli. Byli fantastičtí,“ poděkoval povoleným čtyřem tisícům diváků v hale.