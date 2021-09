Po skončení bojů v Ostravar Aréně se čtyři nejlepší týmy vydají do Katovic, kde celý šampionát vyvrcholí.

Zdaleka to však není všechno! Na ostravské palubovce, která hostí základní skupinu B a v neděli a pondělí se na ní odehrají čtyři zápasy osmifinále a ve středu dvě čtvrtfinále šampionátu, se vedle evropských vicemistrů ze Slovinska nově představí i tým Francie, čerstvý olympijský vítěz z Tokia. Suverén základní skupiny D přiletí z estonského Tallinnu s deseti zlatými medailisty v hráčském kádru.

„Trofej bude u vstupu do haly a fanoušci si ji tak budou moci nejen prohlédnout, ale také se s ní vyfotit,“ řekl člen organizačního výboru Lukáš Kozáček. Trofej má hodnotu převyšující 10 tisíc eur, na výšku měří 74 centimetrů a váží necelých 10 kilogramů. Do dřevěného podstavce je zasazen ručně tepaný pohár pokrytý čtyřiadvacetikarátovými zlatými pláty.

Zlatá trofej pro volejbalové mistry Evropy dorazila do Ostravar Arény. | Foto: ČVS/Ondřej Driml

Ke korunovaci nových volejbalových mistrů Evropy dojde až 19. září v polských Katovicích, ale zlatý pohár, který získají, je ode dneška až do středy 15. září vystaven v Ostravar Aréně. Přiletěl z polského Krakowa, dějiště základní skupiny A.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.