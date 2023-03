/FOTOGALERIE/ Čtvrtfinále play-off měly jisté a v předposledním kole základní části extraligy nebyly favoritem, přesto se volejbalistky Frýdku-Místku v Brně bez boje vzdát nechtěly. Královo Pole sice v sobotním zápase obraly o set. ale v dalších si Sokolky neporadily s podáním domácích a prohrály 1:3.

Špatná přihrávka trápila volejbalistky Frýdku-Místku v sobotu v Brně, od Králova Pole dostaly sedmnáct es. Fotogalerie je z prosincového domácího utkání extraligy s Duklou Liberec (1:3). | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Královo Pole dnes solilo servis, my jsme dostaly strašně moc přímých es a neporadily jsme si s tím. Takhle se volejbal nedá hrát,“ mrzela porážka 1:3 Veroniku Struškovou, zkušenou blokařku a kapitánku Frýdku-Místku.

Souboj na bloky byl v sobotu vyrovnaný 7:6, ale na přímé body z podání vyhrálo Brno vysoko 17:3! „Je to už několikátý zápas, kdy si v rozhodujících chvílích nepřihrajeme, především je to Kanaďanka Livingston. Zdatní soupeři pak uhrají dva tři body, které my už nedoženeme,“ zklamaně konstatovala Alexandra Dedková, trenérka Sokolek.

V závěrečném zápase základní části Frýdek-Místek hostí ve čtvrtek 16. března Přerov, ale výsledek už jeho 8. místo v tabulce českých týmů bez ukrajinského Dnipra nezmění. Soupeřem Sokolem ve čtvrtfinále bude první Liberec, série play-off na tři vítězství začne 25. března pod Ještědem.

Extraliga volejbalistek - 32. kolo:

Královo Pole Brno – Sokol Frýdek-Místek 3:1 (15, 16, -23, 18)

Rozhodčí: Kubinec a Slezák, čas: 89 min., diváci: 210.

Brno: Kunílková 11, Hrušecká 17, Moreno Borrero 4, Bukovská 18, Koulisiani 7, Nikolova 19, libera Digrinová a Šmardová - Jelínková, Stojkovič 1, Kamasová, Pelikánová. Trenér: Erik Nezhoda.

Frýdek-Místek: Dvořáčková 2, Petrová 6, Mello 5, Shumeiko 15, Livingston 12, Strušková 10, libero Teperová - Smýkalová, Krejčí 1. Trenérka: Alexandra Dedková.