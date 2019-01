Frýdek-Místek -Volejbalistky rozehrály další extraligovou sezonu. Sokolky na úvod zdolaly v domácím prostředí soupeřky ze Šternberku.

Frýdecko-místecké volejbalistky na úvod sezony vyhrály, když po boji zdolaly šternberské Sokolky. V prvním setu na palubovce dominovaly domácí hráčky, a to hlavně díky dobrému servisu a hře na bloku.

Po změně stran sice soupeřky zlepšily hru v útoku, čímž se jim podařilo srovnat krok. V dalším vyrovnaném průběhu ale Frýdek již hosty bodově přehrál. Vítězství domácích se dá označit za zcela zasloužené.

„Bylo to první utkání, takže ta nervozita tam byla znát. My jsme však ve chvílích, kdy se utkání lámalo, udělali méně chyb a to rozhodlo. Bojovností jsme zápas pak dotáhly do vítězného konce,“ radovala se z premiérového vítězství v novém extraligovém ročníku domácí kapitánka Martina Orlovská.

„Utkání bylo hlavně o servisu. Diváci viděli tři vyrovnané sety, v tom čtvrtém již náš soupeř dominoval. Byl lepší ve všech herních činnostech,“ sportovně přiznal hostující kouč Juřík.

SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – SOKOL ŠTERNBERK 3:1 (19, –19, 22, 19)



V dalším kole se Sokolky představí na palubovce pražského Olympu (15. října), doma se pak půjde na utkání 3. kola, kdy ve čtvrtek 20. října hostí Frýdek od 17 hodin celek Králova Pole.

fr

Rozhodčí: Gall – Blažek, diváci: 300.



Frýdek-Místek: Závodná, Frigmanská, Orlovská, Mazurová, Chudobová, Pavelková. Libero: Spáčilová. Střídali: Holišová, Jurčíková. Trenérka: Alexandra Dedková.



Další výsledky 1. kola:



VK Modřanská Prostějov – Přerovský VK odloženo na 18. října,



SK UP Olomouc – VK Královo Pole 3:0 (21, 13, 21),



VC Slavia Praha – Olymp Praha 1:3 (-16, 14, –21, –19),



TJ Ostrava – VK SG Brno 3:0 (18, 18, 15).