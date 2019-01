FRÝDEK-MÍSTEK - V pátém kole extraligové soutěže volejbalistek prohrály Sokolky na domácí půdě s vedoucí Olomoucí.

FRÝDEK-MÍSTEK – UP OLOMOUC 1:3 (-17,-20,17,-19)

Volejbalistky Frýdku-Místku přivítaly na domácí palubovce dosud vedoucí tým extraligové soutěže z Olomouce. Hostující hráčky prozatím v soutěži pouze jednou zaváhaly. V prvním setu se olomouckým hráčkám dařilo hlavně v útočné fázi a po zásluze také první sadu vyhrály 17:25.

Ve druhém setu si držel domácí tým vyrovnaný průběh až do stavu 17:18. Poté se již projevila zkušenost hostujících hráček, které se tak dostaly do dvoubodového vedení. „V rozhodujících fázích prvních dvou setů jsme nedokázali po dobré obraně dohrát rozehru do vítězného konce,“ k průběhu prvních dvou setů domácí kouč Dušan Bolfík.

Ve třetím setu se domácí diváci, kterých přišlo v sobotním odpoledni na 6. základní školu dvěstě, dočkali vítězství 25:17. Ve čtvrté sadě již Olomouc neponechala nic náhodě a dovedla utkání do vítězného konce.

V 6. kole nastoupí Sokol Frýdek-Místek ve čtvrtek 22. listopadu od 17 hodin v Praze na Slavii. Doma se Sokolky představí až v sobotu 1. prosince, kdy přivítají Prostějov.

Frýdek-Místek: Haškovcová, Malá, Langová, Dedková, Pavelková, Homolová, Osvaldová. Hanusová, Kojdová, Synková, Danková. Trenér Dušan Bolfík.