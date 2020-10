Beskydští zvládli první dva sety, jenže v tom třetím prohráli 25:27 a také čtvrtá sada patřila hráčům z Baťova města. „Měli jsme dohrát třetí set a skončit zápas po hodině, ale udělali jsme z toho zbytečné drama,“ prohlásil frýdecký kouč Jakub Salon.

Dva ztracené sety mrzely také kapitána Frýdku-Místku Tomáše Širokého. „Po jasných prvních dvou setech nevím, jestli jsme polevili, nebo se Zlín tak zlepšil, ale určitě začali dávat lepší servis a my jsme si s tím nedokázali poradit,“ uvedl.

Rozuzlení tak nabídla až pátá sada. Do té lépe vstoupili hosté, Beskydským ale hodně pomohl servis domácího blokaře Matta Augusta, a tak si nakonec dokráčeli pro výhru 15:11. „Pro mě to dneska je takové hořké vítězství, protože, i když jsme vyhráli, tak jsme ztratili bod. Takže nejsem spokojený s výsledkem 3:2, ale s výhrou ano,“ prohlásil po zápase trenér Salon. „Naštěstí jsme se do zápasu vrátili aspoň v pátém setu a urvali vítězství,“ dodal po výhře 3:2 Široký.

Black Volley Beskydy – VSC Fatra Zlín 3:2 (18, 22, -25, -18, 11)

Rozhodčí: Emil Velinov, Daniel Trumpeš

Beskydy: August, Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídali: Prokůpek, Mišek. Trenér: Salon.