„Trochu mě překvapilo, že jsme více nebojovali. Věřil jsem, že si zápas užijeme, protože jsme sice letos s Libercem dvakrát prohráli, ale vzdorovali jsme mu víc,“ konstatoval Michal Provazník, kouč Black Volley Beskydy. „Netuším, jestli to byl strach, respekt nebo nervozita, s kluky to musím probrat v šatně,“ dodal.

„Žádný velký boj to nebyl, ale bylo to těžké psychicky - když jsi favorit, tak musíš. Případné zaváhání je pak velmi nepříjemné,“ radoval se z rychlého postupu do finále Martin Demar, trenér Liberce.

Základní kámen k výhře položil na začátku úvodního setu jeho syn, smečař Lukas Demar, po jehož podání Dukla vedla 9:1. „Kluci se uklidnili a pak jsme Beskydy drželi pořád pod sebou,“ dodal kouč Dukly. O cennou trofej se v pondělním finále utká s vítězem duelu Karlovarsko - České Budějovice.

„Měli jsme respekt, ale ustrašenost, to nebyla. Trápili jsme se před zápasem s nemocí, takže sehranost nebyla dobrá,“ vysvětlil Matěj Koloušek, dvaadvacetiletý smečař a kapitán Beskyd.

„Teď nás čeká veledůležitý zápas v extralize. Tam ten výkon musí být lepší,“ slíbil před sobotním kolem v hale desátých Benátek nad Jizerou, které uzavře základní část soutěže a rozhodne a čtveřici týmů na 6. až 10. místě pro předkolo play-off.

Beskydy jsou v tabulce dvanácté se shodným počtem 19 bodů jako jedenácté Ústí nad Labem. Benátky mají na kontě 21 bodů.

Český pohár volejbalistů - Final Four v Kutné Hoře:

Semifinále:

Black Volley Beskydy - Dukla Liberec 0:3 (-18, -19, -15)

Rozhodčí: Spáčil a Velinov, čas: 69 min., diváci: 590.

Beskydy: A. Provazník 2, Koloušek 4, Guimaraes 4, Komorowski 10, Benda 7, Olmedo, libero Ptáček - Danylov 1. Trrenér: Michal Provazník.

Liberec: Krajčovič 7, Ticháček 2, L. Demar 17, Nikačević 9, Gavenda 12, Dias Gomez 9, libero Maar - Staněk, Lux. Trenér: Martin Demar.