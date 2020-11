Volejbalisté Frýdku-Místku před pozastavením soutěží sehráli tři zápasy a připsali si dvě výhry. Další chtěli přidat v Karlovarsku, hostům ale zápas moc nevyšel. Karlovarsko totiž od začátku velmi dobře útočilo, skvěle podávalo a první set vyhrálo vysoko 25:14. „První set snad ani nemusím hodnotit. To jsme byli asi ještě na cestě někde,“ uvedl kapitán Beskyd Tomáš Široký.

Podobně hodnotil první sadu také hostující kouč Jakub Salon. „Do zápasu jsme nastoupili vlažně. Bylo vidět, že jsme se možná trochu báli,“ řekl. Druhý set byl ale daleko vyrovnanější a v dramatické koncovce ho nakonec urvali hosté. „Od druhého setu jsme ztratili bázeň a to bylo na naší hře vidět, hlavně tedy na servisu,“ prohlásil Salon.

Jenže třetí set už zase patřil domácím, kteří vyhráli 25:23. Karlovarsko pak zvládlo i čtvrtou sadu a došlo si k zaslouženému vítězství. „Ve třetím setu jsme si nenahráli, nedohráli jsme balóny, zkazili jsme servis v koncovce a to nás možná připravilo minimálně o bod,“ litoval ztraceného duelu Široký, jenž v roli kapitána nahradil hostujícího Monika, jenž do utkání zasáhl. „Bylo to vyrovnané utkání, ale Moník nám chyběl. Škoda, myslím, že jsme tady mohli uhrát víc,“ uzavřel trenér Salon.

VK ČEZ Karlovarsko – Black Volley Beskydy 3:1 (14,-26, 23, 20)

Rozhodčí: Dušek Petr, Buchar Tomáš. Hráno bez diváků.

Karlovarsko: Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, Indra, Wiese, libero Pfeffer. Střídali: Gustavsson, Vašina. Trenér: Novák.

Beskydy: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Pospíšil. Střídali: Prokůpek, Mišek. Trenér: Salon.