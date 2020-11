Extraligoví volejbalisté Frýdku-Místku během uplynulého víkendu sehráli dva zápasy. Vyhráli ale jen jeden z nich.

Volejbalisté Beskyd ze dvou víkendových zápasů vytěžili jednu výhru. | Foto: Pavel Netolička

Beskydy šly do akce už v sobotu, kdy doma přivítaly Ústí nad Labem. A zápas to byl vskutku dramatický. Úvodní sadu vyhráli domácí poměrem 25:22, ve druhém setu ale o dva body vyhráli hosté, kteří následně těsně vyhráli i třetí sadu a dostali se do vedení. „Kdybychom byli koncentrovanější ve třetím setu, tak si myslím, že by to pro nás měl být zápas za tři body,“ uvedl kapitán Beskyd Tomáš Široký.