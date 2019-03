„Obě finálová utkání měla v podstatě totožný průběh,“ začal s hodnocením víkendových zápasů frýdecko-místecký Přemysl Kubala. „Brno nás od začátku tlačilo tvrdým smečovaným servisem, kterým nás drželi dál od sítě a proti následné dobře zformované obraně jsme se prosazovali jen velmi obtížně. Z naší strany tvrdým servisem soupeři škodil pouze Jambor, na straně Brna to byli naopak čtyři hráči. A v této herní činnosti byl patrný největší rozdíl,“ viděl hlavní zbraně soupeře bývalý olympionik.

„Takovým dalším klíčovým faktorem obou zápasů byl bezesporu útok, kde nás Brňané přehráli větší jistotou a odvahou při řešení těžkých situací na bod. V obou zápasech se projevila mnohem větší zkušenost hráčů Brna a technická vyspělost krajních útočníků. S ohledem na to, že proti nám stál téměř kompletní extraligový tým, který se dlouhodobě pohybuje kolem pátého šestého místa naší nejvyšší soutěže, šlo o docela vyrovnané utkání a myslím si, že se za svůj výkon nemusíme stydět,“ zdůraznil po sobotním duelu Kubala.

Náročný program brněnského celku nejvíce pociťuje hrající trenér Ondřej Marek a také i čtveřice hráčů Martin Licek, Daniel Římal, Jan Pražák a Tadeáš Handlíř, kteří nastupují také za extraligový A tým Brna. „Máme dobrého kondičního trenéra. Únava se už projevuje, ale snažíme se na to nějakým způsobem reagovat. Zkracujeme třeba tréninky a dbáme na regeneraci. Je to dost náročné i pro mě, ale beru to jako výzvu,“ popsal brněnský kouč Ondřej Marek.

Stav finálové série je tedy 2:0 pro jihomoravský celek. Brnu k celkovému prvenství a postupu do baráže o extraligu chybí už jen jediný krůček. „Do odvet budeme vstupovat sice za nepříznivého stavu, ale pokud budeme bojovat jako v domácích zápasech, můžeme celou sérii ještě zdramatizovat,“ přeje si Přemysl Kubala.

Třetí finálové utkání je na pořadu v pátek 22. března od 20 hodin. Pokud by volejbalisté Frýdku-Místku dokázali uspět, čtvrtý zápas by se na jihu Moravy hrál ve stejný čas o den později.

Proti Brnu v odvetách stojí kromě únavy také i nepřející hlasy z táborů ostatních soupeřů, kterým se nelíbí způsob, jakým se Volejbal pokouší ovládnout I. ligu. Spekuluje se, že po případném postupu Brno licenci prodá svému finálovému soupeři z Beskyd a vydělá si tak. „Fanoušci soupeřů se chodí dívat s nadějí, že prohrajeme. Cítíme, že nám nepřejí. Ale neudělali jsme nic proti pravidlům,“ uzavřel brněnský kouč.

No, každý má na věc určitě svůj pohled. Ať tak, či tak, pokud jednou narazí v extraligové soutěži na sebe oba celky znova, půjde nejspíš o zápas s patřičným a pikantním nádechem.

V souboji o třetí místo prvoligové soutěže zvítězil nováček soutěže z Bučovic nad týmem MFF Praha 3:1 (22, 21, -19, 16).