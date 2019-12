V souboji týmů ze dna extraligové tabulky vyšli lépe hráči frýdecko-místeckých Beskyd. Ti v sobotním podvečeru zdolali před vlastními fanoušky Ústí nad Labem 3:1.

Ústečtí volejbalisté se po páté ligové porážce propadli na úplné dno extraligové tabulky a trenér Jakub Salon si po utkání nebral servítky. „Je to jen o nás, takový výsledek jsme si za naši hru zasloužili. Prostě teď nehrajeme dobrý volejbal. Chyběl nám i kousek štěstí, balony se mohly odrážet jinam. Teď v naší hře tápeme, nemůžeme se na hráče spolehnout, nejsem si jistý, zda mají dostatečnou kvalitu na nejvyšší soutěž,“ kritizoval kouč Ústí.

Naopak nováčkovi soutěže domácí duel vyšel. „I tento zápas ovlivňovala naše marodka. V posledních utkáních jsme se trochu trápili na bloku, proto jsme se primárně zaměřili na obranu na síti. Krajní hráči dokázali odrazit spoustu míčů a získat body blokem, což výrazně ovlivnilo i další herní činnosti,“ podotkl frýdecko-místecký trenér Přemysl Kubala.

Beskydům nevyšel pouze druhý set, který prohrály 17:25. „Tam se nám vůbec nevydařil vstup. Nic jsme ale po vyrovnání na jedna jedna nevzdávali. Zkrátka se začínalo odznova. Byli jsme koncentrovaní, soupeře jsme nepustili vůbec do hry, vycházelo nám téměř vše,“ culil se po zápase domácí kapitán Tomáš Široký.

O následujícím víkendu to budou mít volejbalisté Frýdku-Místku hodně náročné. Už v sobotu 14. prosince je totiž v Praze čeká od 18 hodin souboj se Lvy, o den později budou muset ještě zvládnout předehrávku 13. kola na palubovce kladenských volejbalistů.

BLACK VOLLEY BESKYDY – SK VOLEJBAL ÚSTÍ N. LAB. 3:1 (19, -17, 18, 20)

Rozhodčí: Pecháček, Kavala. Diváci: 250. Doba hry: 97 min.

Frýdek-Místek: Kozák 11, Krysiak 14, Mečiar 18, Široký 8, Mitić 7, David 8, libera: Nogueira, Voinau. Střídali: Dustinac 1, Babić, Mišek, Prokůpek 2, Drozd 1. Trenér: Přemysl Kubala. (sch)

TABULKA PO 10. KOLE

1. Karlovarsko 11 8 1 2 0 31:8 28

2. České Budějovice 12 6 3 1 2 29:17 25

3. Dukla Liberec 10 4 3 0 3 24:16 18

4. VK Lvi Praha 10 5 1 1 3 22:17 18

5. Volejbal Brno 10 4 2 2 2 23:18 18

6. VK Ostrava 11 3 2 2 4 20:22 15

7. Kladno volejbal 10 3 1 4 2 20:22 15

8. Odolena Voda 10 2 4 0 4 20:21 14

9. BV Beskydy 10 3 0 2 5 15:24 11

10. Fatra Zlín 10 3 0 1 6 12:24 10

11. VK Příbram 11 1 1 4 5 16:29 9

12. Ústí nad Labem 11 2 1 0 8 13:27 8

Beskydy čeká pohárová odveta

Volejbalisté Black Volley Beskydy se ve čtvrtek 12. prosince poperou s Příbramí o postup do další fáze Českého poháru. V domácím střetnutí Frýdek-Místek prohrál 2:3, v Příbrami tak budou muset svěřenci trenéra Přemysla Kubaly vyhrát 3:0 nebo 3:1, aby si tak zajistili postup do další fáze soutěže. V případě, že by Beskydy odvetu vyhrály 3:2, bude o postupujícím rozhodovat "zlatý" set.