Beskydské nejprve porazila Odolena Voda a pak i dvakrát Liberec. Frýdek-Místek nad favorizovaným soupeřem ze severu Čech sice uhrál první set, další tři sady ale ovládli liberečtí, kteří tak zvítězili 3:1 na sety. „Neodehráli jsme ale špatný zápas. Je vidět, že ke konci sezony se náš herní projev zlepšuje,“ řekl trenér Frýdku-Místku Jakub Salon.

Beskydští byli po porážce desátí v tabulce a okupovali tak poslední příčku, ze které vede cesta do předkola play off. A vzhledem k víkendovým výsledkům je navíc jasné, že hůř už Frýdek-Místek skončit nemůže. „Věřím, že předkolo pro nás ještě nebude konečnou,“ hlásí Salon.

Na koho Beskydy mohou narazit? Ve hře je hned několik možných soupeřů – například Odolena Voda, Kladno nebo Brno. „Je nám jedno, na koho půjdeme. Jsou to podobné týmy, kromě Kladna jsme je navíc letos všechny dokázali porazit,“ uvedl Salon, jehož tým by se mohl postavit i proti Ostravě. „To by bylo pěkné,“ pousmál se.

Black Volley Beskydy – VK Dukla Liberec 1:3 (26, -18, -20, -22)

Rozhodčí: Kubinec, Kavala. Bez diváků.

Frýdek-Místek: August, Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídali: Mišek, Benda. Trenér: Salon.