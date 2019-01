Frýdek-Místek – S úplně jinými ambicemi než v loňské sezoně půjdou do extraligových bojů volejbalistky TJ Sokol Nibe Frýdek-Místek. „Letošní sezona bude pro nás taková přechodová," naznačuje předseda oddílu Jiří Zaoral.

TJ SOKOL Frýdek-Místek. | Foto: Archiv oddílu

Loňský bronzový kádr se totiž sokolkám zcela rozutekl. Katarína Dudová, Paula Kubová, Veronika Závodná a Martina Michalíková odešly do ambiciózního týmu SK UP Olomouc. Ve Frýdku nebude působit ani Agata Turbak, která bude hrát v druholigovém polském celku PLKS Pszczyna. V týmu skončily také Marta Kędzia, Kristina Yordanska a Klára Melicharová bude v letošní sezoně hrát v dresu pražského Olympu. „Do soutěže jdeme s jedenácti hráčkami. Letos vysoké ambice ale mít nebudeme, rádi bychom se prezentovalibojovným volejbalem, který bude diváky bavit. Pokud vše bude klapat, mohli bychom se pohybovat v polovině tabulky," prozradil předsezónní plány Zaoral.

Právě finance stojí za výraznými změnami ve frýdecko-místeckém celku. „V minulé sezoně jsme měli slíbeny peníze, které nakonec do klubu nepřišly. To byl velký zásah do financování našeho oddílu," řekl Jiří Zaoral.

Sokolky se na novou sezonu začaly připravovat začátkem srpna. Taktovky se po Pavlu Kožuchovi ujal zkušený kouč Leopold Tůma, který naposledy působil v roli trenéra v Přerově. „Na úvod holky absolvovaly soustředění v rekreačním středisku Budoucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí. Kromě okolních terénů jsme využívali i místní posilovnu. Dále jsme absolvovali dva turnaje v Polsku a zahráli si přípravné zápasy s Ostravou a Šternberkem," řekl nový trenér frýdecko-místeckých volejbalistek.

Úvodní utkání sezony odehrají hráčky Frýdku-Místku v Mikulově (čtvrtek v 15 hodin), kde má svůj domovský stánek juniorský reprezentační tým hrající opět pod hlavičkou VK SG Brno. „Nečeká nás vůbec lehké utkání. Brno jsem viděl v jejich předehrávce, kdy se Šternberk na pětisetovou výhru hodně natrápil. Každopádně chceme sezonu zahájit vítězstvím," přeje si Leopold Tůma. Ten za největšího adepta na mistrovský titul považuje suveréna posledních sezon VK Prostějov. „Hanačky budou i letos hrát v soutěži prim. O druhé místo si to rozdá posilněná Olomouc, popřípadě ještě Olymp s Ostravou," myslí si Tůma.

Dodejme, že nejvyšší soutěž volejbalistek se i letos odehraje s devíti družstvy, kdy z extraligové soutěže nikdo sestupovat nebude.

Hráčský kádr (v závorce číslo dresu) - nahrávačky: Markéta Uhrová (2), Denisa Kavková (8). Blokařky: Kateřina Vašinová (4), Tereza Bulinová (9). Univerzálky: Kristýna Závodná (10), Daniela Pavelková (5). Smečařky: Kateřina Holišová (11), Andrea Štrbová (7), Agnieszka Mitrega (6), Ivana Vašinová (3). Libera: Natálie Radivojevičová (15).

Trenér: Leopold Tůma, lékař: MUDr. David Baier, masér: Jiří Pěgřim, předseda klubu: Jiří Zaoral.

Přišly: Pavelková, Holišová (obě z PVK Přerov), Uhrová (TJ Nový Jičín), Bulinová (TJ Ostrava), Mitrega (Jastrebie).

Odešly: Dudová, Michalíková, Kubová, V. Závodná (VK UP Olomouc), Melicharová (Olymp Praha), Kędzia (ukončila činnost), Turbak (Pszczyna), Yordanska (Bulharsko).