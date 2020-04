Sokolky si záchranu mezi elitou zajistily až v posledním utkání nadstavbové části. Doma sice prohrály 0:3 s týmem VK Brno, jenže stejným výsledkem padly i hráčky Přerova s Prostějovem, což Frýdku-Místku nahrálo do karet. „Nebylo to jen v našich rukou. Kdyby Přerov vyhrál, tak máme problém,“ uvědomoval si závažnou situaci starosta TJ Sokol Frýdek-Místek Jiří Zaoral. „Až když jsme zjistili, že Prostějov vyhrál, tak jsme si oddechli,“ dodal.

Hráčky Frýdku-Místku před sezonou pomýšlely na postup do play off, jenže uplynulý ročník se nevyvíjel podle jejich představ. Tým sokolek byl postavený na vlastních odchovankyních a neobjevila se v něm ani jedna cizinka. A zřejmě proto až do konce bojovaly o záchranu. „Náš kádr zkrátka nebyl tak silný, navíc jsme nezvládli některé zápasy,“ nehledal žádné výmluvy Zaoral, jenž po únorové porážce v Přerově odvolal trenéra Jaroslava Vlka a do funkce dosadil zpátky Alexandru Dedkovou. A poté přišla výhra nad brněnským Královým Polem, která se v konečném součtu ukázala být jako klíčová.

Snížené platy

Zaoral ví, že tým by pro příští sezonu potřeboval posílit. „Chceme nějakou údernou smečařku,“ říká Zaoral. Ovšem zda to bude cizinka, to v tuto chvíli kvůli koronavirové krizi nemůže odhadnout. „Díváme se dopředu, ale nevíme, co bude. Nemůžeme o nich teď jednat, protože nevíme, jak to bude s hranicemi,“ uvědomuje si náročnost situace, která si, stejně jako i v jiných extraligových klubech, vyžádala okamžité řešení. „Za březen a duben dojde ke snížení platů. Řešil jsem to elektronicky s kapitánkou, která to pak rozeslala dál,“ uvedl Zaoral.