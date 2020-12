Na konci listopadu volejbalistky Frýdku-Místku doma přivítaly Přerov. Ten do té doby v extralize nevyhrál, Sokolky však dokázal porazit. O pár dní později se v Přerově konala odveta a tentokrát už svěřenkyně trenéra Leoše Chalupy uspěly. Frýdek-Místek vyhrál 3:1 na sety.

„Jsme rády za výhru, která nás posunula blíže play off. Škoda jen, že výkon rozhodčího nepřispěl ke klidnému průběhu v důležitém utkání. Šlo o hodně a domácí mohou být kvůli tomu naštvaní,“ řekla kapitánka Sokolek Daniela Pavelková po vyhroceném duelu, ve kterém byl za komentáře směrem k sudímu vyloučený trenér domácích Vlček.

Hostující tým vyhrál první set, pak se ale dostal do vedení Přerov. Nakonec se rozhodovalo až v páté sadě, kterou poměrem 15:12 ovládl Frýdek-Místek. „Zlom nastal v polovině čtvrté sady. My jsme se bojovností a následnou výhrou udrželi v boji o play off,“ řekl spokojený trenér Chalupa.

Volejbal Přerov - TJ Sokol Frýdek-Místek 2:3 (-24, 20, 12, -21, -12)

Rozhodčí: Vachutka, Horký. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Hadáčková, Uhrová, Pavelková, Tkáčová, Šnellyová, Petrová, libero Teperová. Střídaly: Borovcová, Grygarová, Mitrega-Mamica, Koloničná. Trenér: Chalupa.

Porážka v Brně

O den později hrály Sokolky na půdě KP Brno, kde chtěly navázat na triumf z Přerova. Do utkání vstoupily lépe a první sadu vyhrály 25:23, jenže v dalším průběhu utkání už dominovaly domácí hráčky. „Myslím si, že Brno bylo hratelné. My jsme nehrály úplně tak, jak bychom měly,“ řekla Pavelková.

Hráčky Frýdku-Místku přitom nebyly daleko tomu, aby utkání poslaly do pátého setu. Ve čtvrté sadě ale nakonec prohrály 27:29. „K tomu, abychom se dostaly do tak dramatické koncovky čtvrtého setu, nám hodně pomohly i Brňanky. Měly jsme čtyři setboly, ale nedokázaly jsme to dohrát. My jsme zkušené, ony jsou mladé, takže bychom měly vyhrávat my,“ dodala Pavelková.

Zklamaný byl po porážce také trenér Chalupa. „Bohužel neumíme hrát druhé utkání za sebou, mrzí nás to, je to dnes prohospodařený bodík, tie-break už je vždycky otevřený. Soupeř byl kvalitnější na podání a my jsme bohužel přestali plnit, co jsme měli,“ prohlásil.

KP Brno – Frýdek-Místek 3:1 (-23, 18, 20, 27)

Rozhodčí: Možnár, Trumpeš. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Mitrega-Mamica, Uhrová, Pavelková, Hadáčková, Šnellyová, Petrová, libero Teperová. Střídaly: Tkáčová, Borovcová, Grygarová. Trenér: Chalupa.