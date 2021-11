Hráčky Frýdku-Místku letos porazily Olymp, potrápily i další silné soupeřky, posledních pět zápasů v řadě ale prohrály. „Uplynulé dva zápasy nám nevyšly, ale předtím jsme hráli dobře. Rozhodně jsme na tom lépe než v minulé sezoně, kdy byl tým v útlumu,” řekla pro Deník trenérka Sokolek Alexandra Dedková.

V minulém ročníku byl hlavním koučem týmu Leoš Chalupa, jemuž Dedková, která v klubu působí už 18 let, dělala asistentku. Letos se jejich role obrátily. „Vycházíme spolu velmi dobře, nemyslím, že by se něco změnilo. V létě jsme tým doplnili a letos to má jiný náboj,” uvedla.

Kádr Frýdku-Místku v létě posílily i cizinky, od těch se ale pod Lysou horou čekalo víc. „Mysleli jsme si, že hlavně Gvantsa Ulumbelashvili dodá týmu větší údernou sílu, ale pracujeme na tom,” usmála se Dedková.

Sokolky jsou nyní předpolední, zkušená trenérka ale věří, že se tým ještě zvedne. Jasným cílem je postup do play-off. „Věřím, že do něho postoupíme. A věřím, že i z lepšího než osmého místa. Tvrdě trénujeme a bojujeme dál,” uzavřela Dedková.