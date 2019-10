„Nešlo nám vůbec nic, trápily jsme se jak na přihrávce, tak i na útoku,“ smutnila po utkání domácí kapitánka Veronika Šnellyová.

„Na zápas jsme se trochu zdrželi, takže jsme měli i obavy, co to s námi udělá a jak se s tím vypořádáme. Myslím si ale, že jsme to zvládli vcelku dobře. Soupeřky jsme s holkama zatlačily hlavně servisem, dařila se nám rovněž i obrana,“ doplnila hodnocení kapitánka Pražanek Pavlína Šimáňová.

V devátém extraligovém kole budou sokolky zajíždět na Hanou, kde je v sobotu 2. listopadu čeká od 15 hodin duel s desetinásobným českým šampionem z Prostějova.

SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – OLYMP PRAHA 0:3 (-16, -9, -15)

Rozhodčí: Horký, Trumpeš.

Diváci: 253.

Doba hry: 61 minut.

Frýdek-Místek: Pluhařová 5, Tkáčová 3, Šnellyová 6, Borovcová 8, Hadáčková 1, Uhrová. Libero: Teperová. Střídaly: Šprochová, Grygarová, Vašinová 1. Trenér: Jaroslav Vlk.

TABULKA PO 8. KOLE

1. VK UP Olomouc 8 6 1 0 1 21:6 20

2. VK Šelmy Brno 8 5 2 1 0 23:9 20

3. TJ Ostrava 8 6 0 1 1 20:10 19

4. Olymp Praha 8 5 0 0 3 16:10 15

5. VK Prostějov 8 4 1 0 3 17:12 14

6. VK Dukla Liberec 8 3 1 0 4 15:16 11

7. VK Královo Pole 8 1 2 1 4 13:20 8

8. Frýdek-Místek 8 1 1 1 5 9:20 6

9. Volejbal Přerov 8 1 0 1 6 8:22 4

10. Sokol Šternberk 8 0 0 3 5 7:24 3