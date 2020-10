Sokolky do nového ročníku vstoupily kvůli karanténě později, ovšem na úvod prohrály v Liberci, poté nezvládly pohárový duel se Šternberkem a o víkendu padly také v Brně, které vyhrálo 3:1 na sety. „Myslím, že se naše hra zlepšuje, přestože některé hráčky jsem po měsíci viděl poprvé. Nás ta karanténa totiž chytla hned třikrát v řadě,“ řekl kouč Sokolek Leoš Chalupa.

Hostující hráčky však Brno zaskočily a už v prvním setu nepříjemně kousaly. Nakonec ho sice prohrály 20:25, druhý set už ale patřil Frýdku-Místku. „Šelmy nás asi trochu podcenily, nehrály to, co chtěly. My jsme bojovaly a myslím, že to z naší strany nebylo špatné utkání,“ uvedla hostující kapitánka Daniela Pavelková.

Třetí set ale suverénně ovládly Šelmy, které nakonec nedopustily žádné překvapení a zápas vyhrály 3:1. „Určitě jsme odehrály lepší utkání než v Liberci, už to byl náš třetí zápas a pomalu se do toho dostáváme. Postupně se nám vrací hráčky z karantény, na příští zápas už bychom měly být kompletní,“ řekla Pavelková.

Zklamaný z Brna neodjížděl ani hostující trenér Chalupa. „Jsme rádi, že jsme uhráli set. Nebyl to nejhorší výkon, škoda toho čtvrtého setu, kde jsme to prohráli na podání,“ dodal.

VK Šelmy Brno – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:1 (17, -25, 10, 21)

Rozhodčí: Kořenek Jaromír, Poláček Jan. Diváci: 57.

Brno: Šloufová, Janečková, Podhrázká, Horká, Mikysková, Marková, libero Sklenářová. Střídaly: Faltínová, Benediktová. Trenér: Boula.

Frýdek-Místek: Uhrová, Pavelková, Hadáčková, Šnellyová, Koloničná, Mitrega-Mamica, libero Teperová. Střídaly: Petrová, Borovcová, Tkáčová. Trenér: Chalupa.