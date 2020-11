Volejbalisté z Frýdku-Místku dosud sehráli tři zápasy, ze kterých dva vyhráli. „Mrzí mě, že jsme prohráli v Brně. Taky jsme si zbytečně zdramatizovali utkání se Zlínem. Stále je tam tedy prostor pro zlepšení,“ uvedl trenér Beskyd Jakub Salon.

Beskydští se vrátí do akce víkendovým zápasem na půdě Karlovarska. „Jsme rádi, že se hrát bude. Že se svaz domluvil s hygienou a bude se hrát i za cenu testování,“ dívá se k dalším dnům Salon, který je sám zvědavý, jak bude soutěžní návrat jeho svěřenců vypadat. „Udržovali jsme se v rámci možností, co bylo povoleno. Tým se zvedá. Vypadá to, že jde nahoru a někam se posouvá. Ale na druhou stranu je těžké po psychické i mentální stránce udržet napětí. Nikdo totiž nevěděl, co se bude nebo nebude dít,“ řekl Salon.

Extraliga bude pokračovat bez diváků, kteří frýdeckým volejbalistům hodně pomohli například v domácím derby s Ostravou. „Je to jiné, ale musíme si atmosféru udělat sami na hřišti. Na diváky se teď spoléhat nemůžeme,“ komentuje Salon současnou situaci.

Nutnou podmínkou jsou také testy na koronavirus. „Stále jsme neznali jasné podmínky, tak jsme se rozhodli řešit to po vlastní ose a domluvili jsme se komerčně,“ prozradil předseda Black Volley Beskydy Michal Provazník s tím, že klub je testování schopen zvládnout po technické stránce, otázkou však zůstává, jak moc to zasáhne rozpočet. „Jsme více méně promoření, kluci byli pozitivní v srpnu. První dvě kola proto budeme testovat minimálně, což zvládneme i finančně. Ale od konce listopadu už bude muset na testy celý tým a tam už se to vyšplhá do desetitisíců za jedno utkání,“ uvedl Provazník, který sám neví, jak dlouho bude tento stav platit. „Ale každopádně kvitujeme to, že můžeme hrát,“ dodal.