Beskydy nejprve v průběhu týdne vyhrály 3:0 v pohárovém zápase ve Zlíně a o víkendu doma porazily stejným výsledkem také Příbram. „Věděl jsem, že jsme kvalitnější a po zápase ve Zlíně se nám konečně také zvedlo sebevědomí. Potvrdili jsme opět výbornou obranou to, co nám jde, a zápas jsme měli, dá se říct, pod kontrolou,“ uvedl po utkání kouč Beskyd Jakub Salon.

Domácí měli ve všech setech navrch a vyhráli naprosto zaslouženě. „Předvedli jsme bojovný výkon, já jsem rád za tři body. Byl to kolektivní výkon a chválím i spoluhráče na střídačce za to, jak fandili, dneska to bylo perfektní,“ řekl spokojeně kapitán týmu Michal Čechmánek.

Black Volley Beskydy – VK Euro Sitex Příbram 3:0 (19,21,20)

Rozhodčí: Gall, Spáčil. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Střídali: Mišek, Prokůpek. Trenér: Salon.

Výhra s Odolenou Vodou

Další výhru Beskydy přidaly hned v neděli, kdy doma přivítaly tým Aero Odolena Voda. Frýdek-Místek vyhrál první set, jenže druhá sada patřila hostům. A také v dalším průběhu to byl boj – nakonec však se šťastným koncem pro domácí, kteří ve třetím setu vyhráli 25:23 a čtvrtou sadu ovládli poměrem 29:27.

„Nebyl to lehký soupeř. Ten jeden prohraný set byl tím, že jsme ztratili koncentraci a Aero přitlačilo víc na podání, ale jinak si myslím, že jsme měli v posledních balónech trošku štěstíčko a jsem za to rád,“ prohlásil kapitán Čechmánek.

Své svěřence po zápase pochválil i trenér Salon: „Škoda, že nám utekl ten druhý set. Věřím, že kdybychom ho dotáhli, tak to mohlo být kratší, ale jsem rád, že jsme ve čtvrtém setu otočili nepříznivý stav a vrátili jsme se do zápasu trpělivou hrou a obranou. Důležité tři body pro nás.“

Black Volley Beskydy – AERO Odolena Voda 3:1 (18, -22, 23, 27)

Rozhodčí: Pecháček, Grabovský. Bez diváků.

Frýdek-Místek: August, Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídal: Mišek. Trenér: Salon.