Volejbalové Beskydy mění kádr. Jdou českou cestou, co bude s cizinci?

Volejbalisté extraligového Frýdku-Místku se v uplynulé sezoně probojovali do play off, o to ale kvůli chybě, která se odehrála mimo palubovky, přišli. Teď už se chystají na nový ročník.

Beskydští půjdou do příští sezony s novým kádrem. | Foto: Jan Smekal

Zatímco doma se v uplynulém ročníku hráčům Beskyd dařilo, venku se celý rok trápili. Přesto zvládli předkolo play off a těšili se na čtvrtfinále. To si ale kvůli chybě s testy na koronavirus nakonec nezahráli. Do začátku nové sezony zbývá ještě dost času, už teď je ale jasné, že Frýdek-Místek půjde do akce s jiným kádrem. „Těch změn bude hodně,” přiznal pro Deník trenér Beskyd Jakub Salon. Kabinu už opustili Američan Matthew August a český reprezentant Milan Moník, kteří budou hrát z pražské Lvy. A další odchody mohou následovat. „Řešíme cizince, protože náš rozpočet není nafukovací,” připustil Salon. „Hráči, kteří odešli, byli velmi dobří a nahradit je bude těžké,” dodal. I proto se Beskydy vydávají novou cestou a sází na české hráče. „Snažíme se budovat tým mladých českých volejbalistů s perspektivou a vidinou toho, že by měl být na vrcholu za dva nebo tři roky. Na příští sezonu se proto nebudeme upínat výsledkově, ale chceme pracovat na potenciálu našich hráčů, kteří by měli růst. Doufáme, že tady bude vidět nějaká práce a taky, že se nám povede kádr ještě doplnit,” prohlásil Salon. Mladí mají potenciál Ve Frýdku-Místku by měli dostat prostor i místní mladíci. „Jsou tady dobří hráči, a proto jsme se pro tuto cestu rozhodli. Na smeč máme Jirku Bendu, je tady taky Ondřej Unzeitig, Jakub Malík nebo Daniel Fabikovič. Mladí mají potenciál, mohou se dostat do áčka,” věří Salon beskydským nadějím. Volejbalisté Frýdku-Místku v současné době pracují spíše na individuálních činnostech. Červenec budou mít volnější a od srpna se zase začnou chystat na nový ročník.

