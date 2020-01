Nakonec se ale volejbalisté Beskyd museli před svým soupeřem sklonit.

„Víme, že doma za námi fanoušci stojí, chtěli jsme se jim odvděčit bojovným výkonem. Bohužel nás zklamal servis, ten měla Odolena Voda lepší, a to ovlivnilo celé střetnutí,“ postřehl domácí kapitán Tomáš Široký.

Beskydy se sice v každém setu dostali přes dvacet bodů, na s chutí hrajícího soupeře to ale nestačilo. „Vyhráli jsme, ale lehký zápas to nebyl. My moc nevěděli, co od domácích očekávat, ale ukázalo se, že jsme byli přeci jen lépe připraveni. V určitých momentech nám domácí svými chybami pomáhali,“ řekl k zápasu hostující kapitán Martin Hladík.

Beskydy se tak v průběžné tabulce krčí na předposlední příčce, pod nimi je už pouze Ústí nad Labem. V dalším kole cestují volejbalisté Frýdku-Místku do Příbrami, kde půjde Beskydům o velmi důležité body. Utkání dvou sousedů v tabulce je na pořadu v sobotu 1. února od 17 hodin.

BLACK VOLLEY BESKYDY – VK ODOLENA VODA 0:3 (-21, -20, -25)

Rozhodčí: Grabovský, Vachutka. Diváci: 320. Doba hry: 65 min.

Frýdek-Místek: Babić 10, Yevstratov 2, Mečiar 6, Široký 4, Krysiak 20, Š. Kozák 5, libero: Nogueira, Ostroumov. Střídali: R. Kozák 6, Mitić. Trenér: Přemysl Kubala.