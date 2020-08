„Je mladý a progresivní, působil u národního týmu a my věříme, že se mu do našeho A týmu povede začlenit i mladé hráče, abychom z toho v průběhu dalších dvou až tří let mohli těžit,“ říká předseda klubu Michal Provazník.

Beskydy ví, že se jim loňský ročník moc nepovedl, z dosavadních chyb se ale hodlají poučit. „Loni jsme navíc pozdě získali licenci. Čeští hráči už nebyli volní a cizinci byli přebraní. I proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Letos věříme, že už to bude lepší,“ uvedl Provazník. „Kádr jsme skládali včas, takže bude výrazně lepší,“ dodal.

Největšími posilami Frýdku-Místku jsou zkušený nahrávač Dmytro Dolgopolov, argentinský reprezentant Bruno Romanutti a také Milan Moník, který je členem českého národního týmu. „Koronavirus přinesl mínusy i plusy. Jedním z přínosů bylo, že se celý trh uvolnil a byla na něm k mání spousta hráčů,“ řekl Provazník. Slovo proto dalo slovo a Beskydy se domluvily s Moníkem.

Noví cizinci

„Od začátku věděl, že o něj máme zájem. Dokázali jsme se domluvit a hodně si od něj slibujeme. Hledali jsme totiž zkušené libero, které nás v klíčových momentech dokáže podržet a uklidnit. Taky je to hecíř a věříme, že bude i duší týmu. Chceme totiž na hřiště vnést emoce a týmového ducha, což on dokáže,“ dodal předseda klubu na adresu českého reprezentanta.

Ve Frýdku-Místku si hodně slibují také od nových cizinců. „Přivedli jsme je, aby hráli v základu a pomohli našemu týmu. Měli by to táhnout a ukázat mladým cestu, po které by se měli ubírat,“ řekl Provazník na adresu Dolgopolova a Romanuttiho. I díky nim by letos Beskydští mohli hrát vysoko. „Ukáže to až začátek soutěže. Korona s tím totiž zamíchá. Každopádně bychom chtěli hrát do šestého místa. Pokud bude kádr pohromadě, tak je to určitě reálné,“ dodal Provazník.