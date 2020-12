Beskydy nejprve prohrály 1:3 na půdě Kladna a v pondělí padly 0:3 na sety i v Ostravě. V úterý pak volejbalisté Frýdku-Místku doma přivítali Brno a tentokrát už byli úspěšnější. Svého soupeře udolali a vyhráli 3:2 na sety.

„Podali jsme bojovný výkon a zaslouženě máme dva body,“ řekl po zápase kapitán domácího týmu Tomáš Široký. První set sice domácí vyhráli jasně, další dvě sady ale patřily hostům. A zejména třetí dějství nabídlo pořádné drama a Brno ho urvalo až poměrem 32:30.

Pak ale zase začaly vládnout Beskydy. Domácí nejprve srovnali a v rozhodujícím pátém setu vyhráli jasně 15:7. „Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce a ten tie-break , to jsme byli lepší tým. Víceméně si myslím, že po celou dobu zápasu jsme byli lepší, akorát to zatím nedokážeme dohrát na tři body,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Jakub Salon.

Beskydy tak doma zůstávají neporaženy. „Zase jsme potvrdili, že doma hrajeme lepší volejbal než venku a to doufám, že se v pátek změní,“ řekl Salon před dalším duelem, který jeho svěřenci odehrají v Příbrami.

Black Volley Beskydy – Volejbal Brno 3:2 (18, -23, -30, 19, 7)

Rozhodčí: Kubinec a Velinov. Bez diváků.

Frýdek-Místek: August, Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídal: Mišek. Trenér: Salon.