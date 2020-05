Základním kamenem se stal trenér Jakub Salon, který přišel z Ústí nad Labem. Ve čtvrtek klub z Frýdku-Místku představil dvě nové posily. „Náš hlavní úderný hráč bude bývalý reprezentační univerzál Bruno Romanutti z Argentiny, kde byl v sezoně 2017/18 třetím nejvíce bodujícím hráčem ligy,“ prozradil Marek Tomáš, nový manažer a asistent trenéra, s tím, že pečlivě vybírali ze spousty nabídek.

Čím třicetiletého volejbalistu se zkušenostmi z polské Plusligy zaujaly právě Beskydy? „Jeho žena je z Kedzierzynu, k nám to mají blízko, proto jsme se rychle domluvili na podmínkách,“ vysvětlil manažer.

Také druhá posila obléká dres národního týmu, na postu libera bude v Black Volley nastupovat dvaatřicetiletý český reprezentant Milan Moník, který působil v Kladně. „Zavolal mi trenér Salon, se kterým jsme spolu hráli v Ústí a byl s námi i v náro᠆ďáku. Jednání nebyla zdlouhavá, řešili jsme spíš jen nějaké detaily. Myslím si, že to bude dobrá spolupráce,“ řekl Moník po podpisu roční smlouvy. „Rozhodovaly i ambice týmu hrát v lepší polovině tabulky. Doufám, že všichni hráči odvedou sto procent i víc, společně to zvládneme a budeme co nejvýš,“ dodalo libero.

V minulé sezoně nastoupilo za Black Volley jedenáct cizinců z osmi zemí. Bude to stejné i letos? „Pokud Češi nesplňují herní kvality, musíme se poohlédnout v zahraničí. To je i případ Romanuttiho, který nebude jediný cizinec v kádru, z minulé sezony zůstávají Slovák Mečiar a Polák Krysiak,“ uvedl Tomáš s tím, že před podpisem smlouvy je nový nahrávač.

Vyřešit ještě musí posty blokařů. Zatím mají jediného středového hráče, kapitánem zůstává bývalý český reprezentant Tomáš Široký. „Je dobré, že kádr bude hotový do konce května a ne jako vloni, kdy jsme dlouho nevěděli, jestli získáme licenci, kvůli tomu se tým pozdě skládal a pak se to už jen lepilo,“ konstatoval blokař Široký.

Zkušenosti vedle něho budou dál sbírat mladí volejbalisté Drozd, Pospíšil, Prokůpek a Míšek.