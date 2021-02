/FOTOGALERIE/ Volejbalová extraliga žen k sobě o víkendu svedla dva regionální rivaly: Frýdek-Místek doma přivítal Ostravu, která si domů nakonec odvezla všechny body.

Volejbalové derby ovládla Ostrava. | Foto: Pavel Netolička

Domácí Sokolky, které potřebovaly zvítězit, aby ještě udržely naději na postup do play off, vstoupily do důležitého zápasu lépe. V první sadě vedly dokonce 19:13, jenže koncovku setu nakonec nezvládly a Ostrava úvodní sadu vyhrála poměrem 25:23.