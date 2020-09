Volejbalisté z Frýdku-Místku měli do sezony vstoupit už minulý týden, premiéru si ale nakonec odbyli až v bitvě s Ostravou. Nažhavení domácí na svého soupeře vlétli a nakonec si zaslouženě dokráčeli k důležité výhře, která jim na úvod pořádně přidá na sebevědomí.

„Super výkon od všech hráčů. Ostravě se tolik nedařil servis jako minulý zápas s Kladnem, takže jsme to měli trošičku jednodušší,“ řekl po utkání kouč domácích Jakub Salon.

Beskydy první set vyhrály v poměru 25:23, ovšem v tom druhém prohrávaly už 8:13. Pak ale na servisu začal úřadovat August, parádní zákroky předváděl Moník a domácí se dostali do laufu, který přetavili v zisk dalšího setu. „Od druhého setu Ostrava znervózněla, my jsme vzali otěže do svých rukou a už jsme to nepustili,“ uvedl kapitán Beskyd Tomáš Široký.

Třetí set už se nesl jednoznačně v domácí režii a Beskydy tak před necelými čtyřmi stovkami diváků došly k důležité výhře. „Uhráli jsme si to koncentrovanou a trpělivou hrou, byli jsme výborní v obraně a celkový projev týmu byl výborný. Gratuluji klukům a věřím, že udržíme laťku takhle vysoko,“ prohlásil po své vítězné premiéře na lavičce Frýdku-Místku trenér Salon.

Black Volley Beskydy – VK Ostrava 3:0 (23, 19, 17)

Rozhodčí: Emil Velinov, Tomáš Bucháček. Diváci: 360

Beskydy: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Trenér: Salon.