Další soutěž, která se chystá na svůj restart, je volejbalová extraliga žen. Do akce půjdou i Sokolky z Frýdku-Místku.

Sokolky jdou do akce. Dočkají se první výhry? | Foto: Ivan Němeček

Sokolky letos stihly odehrát tři extraligové zápasy, na svou první výhru ale čekají. Postupně nestačily na Liberec, VK Brno a Šternberk. „Kdybychom proti Šternberku měli diváky, tak by to bylo jiné. Ale nechceme se na to vymlouvat,“ uvedl kouč Frýdku-Místku Leoš Chalupa. „Vždy nás bylo pět hráček, což zápasy ovlivnilo. Ale teď to tak prostě je,“ dodal.