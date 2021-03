Svěřenci trenéra Daniela Vala v posledním utkání základní části přivítali Zubří, ovšem už od prvních minut tahali za kratší konec.

Ve čtvrté minutě to bylo 2:2, od té doby ale hosté vedli a postupně navyšovali svůj náskok, který v poločase narost už na pět branek. A žádná změna nepřišla ani ve druhé půli.

Valaši byli lepší ve všech směrech, snadno se prosazovali a došli si pro vysokou výhru 34:25. „Dnešní zápas jsme chtěli zvládnout a vyhrát, i když jsme věděli, že tak jako tak skončíme na pátém místě. Bohužel, Zubří nás předčilo ve všech směrech,” prohlásil trenér Frýdku-Místku Valo. „Hráči Zubří více chtěli, v tom byl největší rozdíl,” dodal.

Domácí svými brankami táhl Petrovský, který se prosadil sedmkrát. Šest branek přidal Chudoba, Frýdku-Místku ale vůbec nefungovala obrana. „Dostali jsme 34 branek a to je hrozně moc, navíc v domácím prostředí. V útoku to z naší strany tentokrát taky nebylo dobré,” prohlásil Valo.

Frýdek-Místek tak v play off narazí na Lovosice a dá se čekat velmi vyrovnaná série. „Musíme se z toho co nejdříve otřepat a soustředit se už na čtvrtfinále, do kterého chceme jít maximálně koncentrovaní a nabuzení,” burcuje Valo.

Pepino SKP Frýdek-Místek - HC ROBE Zubří 25:34 (13:18)

Nejlepší střelci: Petrovský 7/2, Chudoba 6, Gřešek 3– Mořkovský 8, Jurka 7, Dobeš 7. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/2 – 2/0. Vyloučení: 5:3. Bez diváků.