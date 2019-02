Frýdek-Místek - Úvod extraligové soutěže házenkářů začal derby zápasem s Karvinou. Frýdečtí odehráli naprosto vyrovnané utkání, rozhodla střela karvinského Chudoby.

Hned v prvním kole nejvyšší soutěže házenkářů na sebe narazili dva regionální rivalové. Karviná přijela do Frýdku se značně obměněným kádrem. Od úvodních minut viděli diváci vyrovnanou partii, kdy se oba soupeři střídali ve vedení. Rozhodnutí tak padlo až v závěrečné minutě. To na hostující straně předvedl dva výborné zákroky brankář Pyško, naopak Šoltés na umístěnou střelu Chudoby k tyči nedosáhl. „Diváci viděli naprosto vyrovnané utkání, kdy vyhrál šťastnější tým. My jsme domácí museli předčít nesmírnou bojovností, což kluky stálo spoustu sil. Podle mého bylo k vidění pohledné utkání. Překvapilo mě, že na začátku ligy nebylo ani tak moc technických chyb. Jsem naprosto spokojen, odsud se totiž tak lehce body vozit nebudou," řekl krátce po zápase karvinský trenér Daniel Michajlík. „Zápas byl dle předpokladu hodně vyrovnaný. Vyhrál šťastnější. Jak my, tak i Karviná, udělali několik chyb, pro nás byly ale ty chyby zásadnější. Škoda, že se nám nepodařilo při vedení odskočit nějakou tou šňůrou," dodal naopak kouč Frýdku-Místku Aleš Chrastina.

Ve 2. extraligovém kole se frýdecko-místečtí házenkáři představí v neděli 16. září od 17 hodin na palubovce brněnského KP.

SKP FRÝDEK-MÍSTEK – HCB KARVINÁ 31:32 (16:16)

Nejvíce branek Karvíné: Chudoba 9, Petrovský 7, Mlotek 6.

Rozhodčí: Králíček – Letev, vyloučení: 2:4 (ČK: 60. Vančo), sedmičky: 4/4:1/1, diváci: 525.

Průběh zápasu: 1:2, 5:8, 9:11, 13:13, 16:16, 19:20, 24:22, 26:26, 28:30, 31:30.

Frýdek-Místek: Šoltés, Marenčák – Klaban, Komárek 3, Mynář, Petřík 1, Kichner 4, Hečko, Unger, Dyba 8, Vacula 3, Hes 9/4, Kalous 3, Horňák. Trenér: Aleš Chrastina.

Další výsledky 1. kola:

Talent Plzeň – Sokol Přerov 29:21

Ronal Jičín – KP Brno 23:23

Cement Hranice – Dukla Praha 30:29

HC Zubří – KH Kopřivnice 29:22

Město Lovosice volno