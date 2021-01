Letošní ročník Beskydské laťky se neuskuteční. Bude to poprvé od roku 2003, co tento tradiční výškařský mítink neproběhne. Na vině je koronavirus.

Oblíbený výškařský mítink letos kvůli koronaviru nebude. | Foto: Pavel Netolička

Organizátoři akce dlouho věřili, že se letošní ročník Beskydské laťky, který měl opět proběhnout v třinecké Werk Areně, uskuteční, nakonec ale oblíbenou akci výškařů museli odložit. „Na konci října jsme se rozhodli, že za určitých podmínek by bylo možné akci uspořádat. Jednalo se o nějaké reklamní plnění, které by se muselo plnit, abychom dostali peníze a uspokojili sponzory,“ řekl předseda třineckého atletického oddílu Stanislav Sajdok. „Trošku jsme vyčkávali, ale asi v polovině prosince jsme rozhodli, že by to bylo složité. Nenaplnili bychom očekávání, které od toho chceme, tedy divácký zážitek a zajímavou akci pro náš region a oddíl. Zhodnotili jsme, že by to bylo nad naše síly a neodpovídalo by to představám,“ dodal.