Třinecká výškařka Bára Sajdoková znovu vylepšila svůj osobní rekord, který si přitom vytvořila teprve nedávno. V Kladně překonala laťku ve výšce 191 centimetrů.

Třinecká Bára Sajdoková kraluje letošním tabulkám. | Foto: Atletika Třinec

Osmnáctiletá výškařka skočila své nové maximum během druhého kola extraligy, které proběhlo o víkendu v Kladně. „Vůbec jsem to nečekala,“ usmála se spokojená Sajdoková po závodě. „Měla jsem hodně volna. Byla jsem unavená, ale dobře jsem si odpočinula, přišla forma a zapadlo to do sebe,“ dodala.