Okres - Přehled výsledků okresních soutěží ve stolním tenisu

Okresní přebor

KST Dolní Lomná – Ferrum Frýdlant n. O. C 10:8,

Sokol Krmelín – Sokol Kozlovice 6:12,

Orel Paskov B – Sokol Brušperk C 10:8,

Komorní Lhotka B – TTC Třinec 16:2,

Sokol Skalice – Slezan Frýdek-Místek B 0:18,

SK Nervy Čeladná – Sokol Sawyo Metylovice 15:3.



1. Slezan FM B 18 0 3 271:107 75

2. SK Nervy Čeladná 17 2 2 241:137 74

3. Sokol Kozlovice 17 1 3 240:138 73

4. Frýdlant n. O. C 14 3 4 238:140 66

5. Sokol Krmelín 8 3 10 196:182 48

6. Orel Paskov B 9 0 12 154:224 48

7. Sokol Brušperk C 8 1 12 183:195 46

8. Sokol Skalice 7 4 10 170:208 46

9. KST Dolní Lomná 7 3 11 176:202 45

10. Komorní Lhotka B 5 2 14 168:210 38

11. Sawyo Metylovice 4 3 14 152:226 36

12. TTC Třinec 1 0 20 79:299 24

Okresní soutěž – 1. třída

Sokol Kozlovice C – Spartak Jablunkov 11:7,

Nerez AK 1324 Frýdek-Místek – TŽ Třinec D 18:0 kontumačně,

Slezan Frýdek-Místek C – Sokol Ropice B 8:10,

TJ Oldřichovice – Sokol Staré Město B 10:8,

Sokol Brušperk D – Sokol Palkovice 7:11,

Sokol Kozlovice B – Sokol Dobrá 6:12.



1. Sokol Ropice B 18 2 1 268:110 77

2. Slezan F-M C 16 3 2 249:129 72

3. Sokol Palkovice 17 0 4 241:137 72

4. Sokol Brušperk D 14 1 6 223:155 64

5. TŽ Třinec D 11 2 8 214:164 55

6. TJ Oldřichovice 9 2 10 176:202 50

7. Sokol Kozlovice B 8 0 13 163:215 45

8. Sokol Kozlovice C 7 2 12 151:227 44

9. Sokol Staré Město B 6 1 14 160:218 40

10. Sokol Dobrá 4 2 15 133:245 35

11. Nerez AK 1324 FM 3 4 14 145:233 34

12. Spartak Jablunkov 2 3 16 145:233 30

Okresní soutěž – 2. třída

Ferrum Frýdlant n. O. D – Orel Paskov C 14:4,

Sokol Dobrá B – Sokol Kozlovice D 11:7,

Sawyo Metylovice B – TŽ Třinec E 6:12,

TJ Oldřichovice B – Komorní Lhotka C 4:14,

Sokol Ropice C – Sokol Lískovec B 14:4,

Slezan Frýdek-Místek D – Sokol Krmelín B 15:3.



1. Slezan F-M D 19 2 0 269:109 80

2. Sokol Ropice C 18 1 2 273:105 76

3. Sokol Lískovec B 17 0 4 237:141 72

4. Ferrum Frýdlant D 12 2 7 208:170 59

5. Komorní Lhotka C 11 1 9 227:151 55

6. TŽ Třinec E 10 2 9 197:181 53

7. TJ Oldřichovice B 7 2 12 155:223 44

8. Sokol Dobrá B 7 1 13 169:209 43

9. Sawyo Metylovice B 6 2 13 163:215 41

10. Sokol Krmelín B 5 2 14 129:249 38

11. Sokol Kozlovice D 3 2 16 126:252 32

12. Orel Paskov C 2 1 18 115:263 28

Okresní soutěž – 3. třída A

Orel Paskov D – Ferrum Frýdlant n. O. E 2:16,

Sokol Lhotka – Sokol Pstruží 10:8,

Sokol Palkovice B – Sokol Skalice B 7:11,

Sokol Staré Město C – KST Atom Frýdek-Místek 10:8,

Sokol Myslík – Sawyo Metylovice C 14:4,

Sokol Staříč – Sokol Brušperk E 6:12.



1. Ferrum Frýdlant E 21 0 0 294:84 84

2. Sokol Pstruží 14 0 7 222:156 63

3. Sokol Lhotka 13 2 6 218:160 62

4. KST Atom F-M 12 1 8 198:180 58

5. Sokol Skalice B 11 1 9 199:179 55

6. Sokol Brušperk E 11 1 9 186:192 55

7. Sokol St. Město C 10 0 11 198:180 51

8. Sokol Staříč 9 3 9 197:181 51

9. Sokol Palkovice B 8 1 12 190:188 46

10. Sokol Myslík 7 2 12 183:195 44

11. Metylovice C 3 0 18 118:260 30

12. Orel Paskov D 1 1 19 65:313 25

Okresní soutěž – 3. třída B

TTC Vendryně B – Spartak Jablunkov B 6:12,

Sokol Dobrá C – Florian Sport Milíkov 3:15,

TTC Bystřice A – Sokol Ropice E 12:6,

Komorní Lhotka D – TJ Oldřichovice C 15:3,

Sokol Ropice D – TTC Bystřice B 16:2,

TTC Vendryně A – TJ Smilovice 9:9.



1. TTC Vendryně A 20 1 0 293:85 82

2. Sokol Ropice D 19 0 2 288:90 78

3. TTC Bystřice A 15 1 5 240:138 67

4. Komorní Lhotka D 15 1 5 229:149 67

5. TJ Smilovice 13 2 6 216:162 62

6. Spartak Jablunkov B 10 1 10 201:177 52

7. Florian Milíkov 7 0 14 173:205 42

8. Sokol Ropice 6 0 15 150:228 39

9. Sokol Dobrá C 6 0 15 136:242 39

10. TJ Oldřichovice C 5 1 15 133:245 37

11. TTC Vendryně B 3 1 17 113:265 31

12. TTC Bystřice B 3 0 18 96:282 30