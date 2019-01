Frýdek-Místek – O tom, že frýdecko-místečtí taekwondisté patří v naší republice k nejlepším, není pochyb. Čtveřice David Chlebek, Matěj Svoboda, Dalibor Pantlík a Kateřina Kolářová dostala dokonce před několika dny pozvánku reprezentovat Českou republiku na evropském šampionátu, který se konal v italské Andrii.

Frýdecko-místečtí taekwondisté. | Foto: Archiv oddílu

David Chlebek byl nominován v kategorii technických sestav II. DAN, sportovním boji (75 kg), speciálních technikách (kopy do výšky), sebeobraně a byl rovněž i kapitánem českého juniorského týmu. Matěj Svoboda zase startoval v kategorii sportovního boje do 63 kg, sebeobraně a byl členem juniorského týmu. Poslední frýdecko-místecký junior Dalibor Pantlík se představil v kategorii technických sestav I. DAN, sportovním boji (57 kg), sebeobraně a rovněž reprezentoval český juniorský tým. Kateřina Kolářová byla kapitánkou seniorského týmu a startovala v kategorii technických sestav I. DAN a sportovním boji (+75 kg).

Po příletu do Itálie měli čeští reprezentanti dva dny na aklimatizaci, další volný čas pak vyplnili pilováním poslední technické disciplíny, zejména pak týmové sestavy.

Jako první se do závodů zapojil Dalibor Pantlík, který v sestavách obhajoval své loňské prvenství. „Bohužel letos i přes vynikající výkon nepřešel přes první kolo, kde se utkal se Španělem," řekl trenér frýdecko-místeckých taekwondistů Filip Gavlas. O něco lépe se vedlo Davidu Chlebkovi, který v sestavách bez problémů přešel úvodním kolem, ale ve druhém mu stopku vystavil ukrajinský závodník. První medaile pro frýdecko-místecké taekwondisty tak zacinkala na krku Kateřině Kolářové, která se přes své soupeřky dostala až do finále, kde pak ale nestačila na ruskou závodníci. V týmových sestavách pak čeští junioři doslova zazářili, když se po třech letech stali mistry Evropy. Další medaili přidal vzápětí i tým seniorek, který po chybě v choreografii skončil na krásném druhém místě.

První závodní den přinesl taekwondistům z Frýdku-Místku tři medailová umístění. Všichni byli tedy v očekávání, co přinese den druhý.

Jako první přišel na řadu Matěj Svoboda, který se po zápase s Italem dostal do druhého kola. Tam na něj čekal borec z Ukrajiny, který českému závodníkovi nedal šanci. Nedařilo se ani zbylým českým juniorům Daliboru Pantlíkovi s Davidem Chlebkem, kteří se museli před svými soupeři sklonit již v úvodním kole. Naopak se opět dařilo Kolářové, která ve velice vyrovnaném semifinálovém souboji prohrála s ukrajinskou závodnicí a obsadila ve své kategorii třetí místo.

V poslední závodní den byly na programu týmové boje, sebeobrany, speciální techniky a speciální přerážecí techniky. „Ve sportovním boji se bohužel ani týmu juniorů ani seniorkám nepodařilo projít prvním kolem. To v sebeobraně bylo už něco jiného. Kluci totiž vybojovali bronz. Další medaili pak přidali ještě v týmových speciálech, kde skončili druzí," chválil své svěřence Gavlas.

Poslední závodní disciplínou evropského šampionátu bylo silové přerážení, kde to český tým seniorek dotáhl až k evropskému titulu. „Letošní mistrovství skončilo pro Frýdek-Místek skvělou bilancí dvou zlatých, tří stříbrných a dvou bronzových medailí. V těchto dnech mají naši sportovci volno, když si užívají regenerace. Od června jim pak začne další reprezentační příprava, tentokráte na mistrovství světa seniorů v bulharském Plovdivu, kde se bude o nominaci ucházet Kateřina Kolářová," dodal Filip Gavlas.