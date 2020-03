Pražanky bojují o co nejlepší umístění před duely v play-off, sokolky se naopak chtějí stůj co stůj vyhnout nevyzpytatelné baráži o setrvání v nejvyšší soutěži. Poslední příčku tabulky momentálně třímají přerovské Zubřice.

I z toho pohledu začaly svěřenkyně trenérky Alexandry Dedkové aktivně. Brzy si vypracovaly náskok 7:2, ale domácím hráčkám se nejprve podařilo srovnat stav na 11:11, a vzápětí se dostat do vedení 16:12. V závěru sady to bylo ale opět srovnáno (21:21), takže rozhodovala koncovka. A v ní uspěly díky nevynuceným chybám sokolek domácí volejbalistky. „Té koncovky bylo škoda, jelikož jsme s domácími hráli vyrovnaný volejbal. Rozhodovaly maličkosti,“ mrzelo po zápase frýdecko-místeckou kapitánku Veroniku Šnellyovou.

V dalších setech se už kvalita domácího celku více projevila. Olymp obě sady vyhrál a v průběžném pořadí se posunul na třetí příčku před Prostějov. Sokolky jsou v tabulce nadále předposlední. „S výhrou jsme spokojeni. Bojujeme o to, zda půjdeme dál z třetího, čtvrtého nebo pátého místa. Do zápasu jsme ale vstoupili nekoncentrovaně, ale tým, který jde od vítězství k vítězství, si věří. Holky obrat zvládly,“ pochvaloval si kouč Pražanek Stanislav Mitáč. „Na naše poměry to byl dobrý zápas, především se v útoku dařilo Borovcové. Bohužel holky v každém setu udělaly pár chyb a tím jsme pak dostali domácí tým na koně,“ dodala hostující trenérka Alexandra Dedková.

Poslední Přerov se baráži může vyhnout v posledním kole základní části už jen teoreticky. Doma by musel přehrát čtvrtý Prostějov poměrem 3:0 a zároveň spoléhat na to, že Frýdek-Místek neuhraje ani set s vedoucími Šelmami Brno. „V sobotu se pokusíme o zázrak,“ byl stručný kouč Zubřic Radim Vlček.

PVK OLYMP PRAHA – TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK 3:0 (22, 16, 17)

Rozhodčí: Poláček, Nedbálek. Diváci: 150. Doba hry: 66 min.

Frýdek-Místek: Borovcová 9, Hadáčková 4, Šnellyová 7, Pluhařová 10, Jurčíková 5, Uhrová 2. Libero: Teperová. Střídali: Radivojevičová, Petrová, Šprochová. Trenérka: Alexandra Dedková.