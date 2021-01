Beskydští před víkendovými duely prohráli tři zápasy v řadě a tuto nelichotivou sérii teď prodloužili o další dvě porážky. Nejprve v sobotu prohráli 1:3 na půdě VK Lvi Praha a v neděli doma podlehli 0:3 Karlovarsku.

Přitom do duelu v Praze hosté vstoupili dobře a poměrem 25:22 vyhráli první set. Jenže další tři sady už patřily domácím, kteří na hřišti naprosto dominovali.

„V prvním setu jsme domácí zaskočili, asi nás podcenili, nebo nevím, co se stalo,“ uvedl po zápase kapitán Beskyd Tomáš Široký. „Pak už jsme nedokázali udržet kvalitu, domácí se zlepšili a dohráli to,“ dodal.

Také trenér Frýdku-Místku Jakub Salon poukázal na to, že hosté byli vyrovnaným soupeřem jen v první sadě. „Nevím, co se změnilo od druhého setu, ale více méně jsme pak neměli co nabídnout a soupeř byl už ve všem lepší,“ řekl po porážce.

VK Lvi Praha – Black Volley Beskydy 3:1 (-22, 15, 16, 17)

Rozhodčí: Dušek, Buchar. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Široký, Dolgopolov, Mečiar, August, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídali: Pospíšil, Mišek, Čechmánek, Prokůpek, Drozd. Trenér: Salon.

Prohra s novým lídrem

O den později Beskydy doma přivítaly Karlovarsko. Domácí chtěli favorita potrápit, to se jim však nepovedlo a v jednotlivých sadách uhráli postupně jen 16, 20 a 17 bodů.

„Dneska jsme byli po celý zápas horší a zaslouženě jsme prohráli,“ nehledal po utkání žádné výmluvy Široký. A podobně se vyjádřil také trenér Salon: „Karlovarsko potvrdilo svoje kvality a jednoznačně zvítězilo, neměli jsme moc co ukázat.“

Zatímco Frýdek-Místek padl popáté v řadě, tak Karlovarsko se dostalo do čela extraligové tabulky. „Tady se nevyhrává lehce. Viděli jsme, že všichni soupeři tady před námi prohráli. Vlastně jediný, kdo tady vyhrál, byly Budějovice,“ prohlásil hostující kapitán Lukáš Vašina.

Black Volley Beskydy – VK ČEZ Karlovarsko 0:3 (-16, -20, -17)

Rozhodčí: Gall, Kubinec. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Prokůpek, Drozd, Čechmánek, libero Moník. Střídali: Pospíšil, Krysiak, August Trenér: Salon.