V zimě ladili formu na mítinky, kde chtěli splnit limity pro mistrovství Evropy a světa i olympijské Tokio. Jenže všechny vrcholy sezony kvůli pandemii koronaviru mění termíny a plavci místo tréninku v bazénu se teď věnují jen suché přípravě.

Finále soutěže Mistrovství ČR družstev v plavání na Ostravském krytém bazéně Sareza, 31. března 2018 v Ostravě. Tomáš Havránek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Evropský šampionát místo v květnu začne v Budapešti 21. srpna, hry pod pěti kruhy v Tokiu až 23. července 2021. A kvůli nim se nyní hledá nový termín pro mistrovství světa v plaveckých sportech, které se v japonské Fukuoce mělo konat v létě 2021. Návrhy jsou dva – podzim 2021 nebo jaro 2022.

„Pokud plavecká část olympiády skončí 1. srpna, zbývalo by jen osm týdnů do mistrovství světa. To je hrozně dlouhá doba na udržení sportovní formy a příliš krátká na zařazení smysluplného tréninkového cyklu,“ preferuje Vlastimír Perna, trenér Plaveckého klubu Nový Jičín a české reprezentace, na webu svazu uspořádat šampionát na jaře 2022.