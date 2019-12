I když šlo o souboj týmů ze spodních pater tabulky, před utkáním každý spíše favorizoval hostující celek z jihomoravské metropole. Domácí orli totiž do této chvíle vyhráli pouze jednou, a to nad posledními Maloměřicemi.

Jenže ouha!

Brňané v posledním letošním kole tvrdě narazili. Poprvé se totiž dokázali střelecky prosadit až v probíhající 9. minutě. O deset minut později svítil na ukazateli skóre stav 12:3 pro domácí celek. A tak nebylo divu, že k poločasové pauze odcházeli daleko spokojenější házenkáři Frýdku-Místku (18:7). „Nerozumím tomu. Na to byste se spíše měli zeptat kluků, pro mě je to obrovské zklamání. S takovým výkonem nemáme v play-off co dělat. Máme tým, který si nemůže dovolit kohokoli podcenit. A pokud to tak hráči mají, nemají ve vrcholové házené co dělat,“ láteřil kouč Brna Ivo Vávra.

Po změně stran už bylo Brno přeci jen vyrovnanějším soupeřem, ale střetnutí moc zdramatizovat nedokázalo. Domácí výběr si po celou dobu druhého dějství udržoval vypracovaný náskok, střelecky se dařilo především Matěji Mazurovi, který se prosadil sedmkrát. O jeden gól méně přidal dorostenec Martin Hrachovec. Orli tak díky enormnímu nasazení dokráčeli k zaslouženému vítězství 31:21 a připsali si tak teprve druhou letošní výhru. V tabulce ale zůstávají předposlední. Brno je s deseti body na desáté příčce.

„Musím pogratulovat domácím k zaslouženému vítězství. Dnes tady byla dvě družstva. Jedno lepší, ale s nosem nahoru a druhé, které je méně zkušené, ale nesmírně bojující. Domácí svým příkladným výkonem ukázali Brnu, jak se má hrát házená. Více k tomu nemám co říct,“ konstatoval po utkání brněnský trenér Ivo Vávra.

Naopak trenér SKP Lubomír Kavka mohl být po delším čase znovu spokojený. „Víme, že v našich hráčích je potenciál. Několikrát jsem se díval na náš zápas v Zubří, kde jsme si vypracovali spoustu šancí, ale neproměnili je. Navíc jsme se dopustili mnoha chyb, a to i nevynucených. U našich mladých hráčů je to hlavně o psychice. Když se proti Brnu dostali brzy do vedení, šla jejich psychika nahoru, což bylo vidět,“ řekl kouč orlů.

„Po dlouhé době jsme dali přes pětadvacet branek. To se pak hned jinak hraje. Naše obranná fáze není špatná už delší dobu, ale většinou jsme utkání prohráli v útoku. Tentokráte tomu tak naštěstí nebylo. Jsem rád, že jsme zápas zvládli. Příští rok nás čeká boj o další body, abychom pak měli relativně klid v play-out,“ poznamenal.

Nyní si nejen frýdecko-místečtí házenkáři mohou doplnit své vybité baterie a doléčit různé šrámy. Na extraligovou házenou se totiž znovu půjde až počátkem února příštího roku. A na Orly čeká jedno z důležitých bitev letošní sezony, jelikož se v sobotu 1. února představí od 11 hodin na palubovce nováčka z Maloměřic.

SKP FRÝDEK-MÍSTEK – SKKP HANDBALL Brno 31:21 (8:15)

Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Vyloučení: 2:5. Sedmičky: 5/3:2/0. Diváci: 278.

Frýdek-Místek: Pyško, Cáb – Hrachovec 6, Rajnoha L. 1, Gřešek 2/2, Unger 2, Brožek 2, Hardt, Strack 4, Žvak 2, Mazur 7/1, Lefan 3, Pomichálek 1, Garba, Ondrušík 1, Hustopecký. Trenér: Kavka.

Nejvíce branek Brna: Dostalík, Koubek po 4, Bosák 3.

Další výsledky 15. kola: Hranice – Nové Veselí 31:23, Lovosice – Maloměřice 38:23, Karviná – Zubří 27:20, Plzeň – Dukla 31:27, Kopřivnice – Jičín 32:30.