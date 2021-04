Sobotní duel se proměnil v jednoznačnou záležitost Lovců, kteří celý zápas vedli, postupně navyšovali náskok, až si došli pro vysokou výhru 36:20. O den později ale byla k vidění úplně jiná partie.

Frýdek-Místek s domácími dlouho držel krok a ještě v poločase to bylo 16:16. Krátce po návratu z kabin hosté dokonce vedli, koncovka však patřila Lovosicím, které nakonec vyhrály 33:26.

„Na konci už jsme riskovali a otevřeli jsme to. Výsledek vypadá jednoznačně, odehráli jsme ale dobrý zápas,” řekl po utkání kouč Frýdku-Místku Daniel Valo.

Zatímco v úvodním duelu Lovci jasně dominovali a hosté předvedli špatný výkon, v neděli to na palubovce vypadalo úplně jinak. „Byl to diametrálně odlišný výkon. Musím kluky pochválit, dřeli a bojovali. Přesto to nestačilo, jsme zklamaní,” uvedl Valo.

Lovosice v sérii na tři vítězné zápasy vedou 2:0, Valovi svěřenci ale doma budou chtít zabrat a o svou šanci se ještě porvou. „V neděli jsme ukázali, jak se bojuje v play off. Nevzdáváme to a uděláme vše pro to, abychom sérii vrátili do Lovosic,” uzavřel Valo.

HK FCC Město Lovosice – Pepino SKP Frýdek-Místek 33:26 (16:16)

Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmimetrové hody: 6/5 – 5/3. Vyloučení: 4:7 (Přímá ČK: Trkovský). Bez diváků. Stav série: 2:0.

Frýdek-Místek: Pyško, Marenčák, Cáb – Sklenák 1, Hrachovec 1, Güttler 1, Choleva 3, Mazur 1, Voleník, Petrovský 5/1, Ondrušík 3, Strack 1, Gřešek 3, Bureš, Chudoba 7/2, Hustopecký. Trenér: Valo.